РИАМО - 29 июн. Депутаты Одинцовского района утвердили порядок отлова и содержания безнадзорных животных на территории муниципалитета, животных будут отлавливать, мыть, чипировать для дальнейшего отслеживания и отпускать, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципального района.

«Документ регулирует осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Одинцовского района, а также определяет методы регулирования численности безнадзорных животных на принципах гуманного отношения», - рассказал глава района Андрей Иванов.

В течение 24 часов с момента поступления заявки в администрацию Одинцовского района о том, что где-то наблюдаются безнадзорные животные, администрация отправит заявку в организацию, с которой будет заключен муниципальный контракт.

В свою очередь организация также в течение 24 часов должна будет выехать на место, задержать бездомное животное, поместить в клетку, провести санитарную обработку и чипирование для дальнейшей идентификации данного животного и через определенное время его выпустить.

Как отмечается в сообщении, долгое нахождение и умерщвление таких животных не предусмотрено - эвтаназии подвергаются только те животные, которые действительно опасны для человека и ведут себя агрессивно.

Во всех остальных случаях животное просто выдерживается, чипируется и выпускаются на свободу с возможностью дальнейшего отслеживания.

Организацию, которая будет отлавливать животных, будут определять с помощью аукциона.

«При подготовке аукционной документации будут предъявлены определенные требования. Например, необходимость раздельного содержания животных, наличие определенных клеток, гуманное отношение. Данные условия будут выставлены в муниципальном контракте, контракт на работу будет заключен с организацией, которая будет подходить под весь перечень условий и будет иметь возможность победы на аукционе», - говорится в сообщении.