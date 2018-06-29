РИАМО - 29 июн. Подмосковная молодежная делегация из 20 человек принимает участие в работе смены «Новые возможности развития студенческих объединений» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», всего же на форум из региона поедут около 280 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Мы направляем делегации для участия в федеральных форумах. Больше всего молодежи от Московской области в этом году поедет на форум «Территория смыслов на Клязьме» - 281 человек, 20 из них сейчас уже там, и на форум «Таврида» - 132 человека», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, участие детей и молодежи в форумах регионального и федерального уровня способствует выявлению талантливой молодежи, их поддержке и профориентации, увеличению кадрового потенциала страны и региона.

Так, 60 детей из Подмосковья отдохнули и прошли обучение по дополнительным тематическим программам во всероссийском детском центре «Орленок». Всего за текущий год планируется отправить в «Орленок» 170 детей.

Также молодые люди из Московской области в текущем году смогут принять участие в молодежном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», молодежном форуме Приволжского федерального округа «Волга», форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018» и многих других.

Также Плещева напомнила, что с 9 по 29 июля состоится главное молодежное событие этого лета – областной молодежный образовательный форум «Я – гражданин Подмосковья». Он пройдет в Егорьевске на базе отдыха «Любляна».

«Мы планируем создать большой образовательный университет под открытым небом с именитыми наставниками. В этом году на всех пяти сменах форума будут работать шесть кампусов. Ребята будут учиться в них, как в университете», - сказала министр.

У участников форума «Я-гражданин Подмосковья» будет уникальная возможность получить разбор бизнес-проекта от предпринимателя со стажем Олега Сироты, выйти на пробежку с олимпийским чемпионом Александром Легковым, обсудить важные вопросы современности с Анатолием Вассерманом, посещать практические лекции, заниматься творчеством, волонтерством, бизнесом и выражать свою гражданскую позицию.