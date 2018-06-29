РИАМО - 29 июн. Инвестиционная конференция-презентация экономического потенциала российской столицы прошла в рамках Дней Москвы в Бельгии и Люксембурге, столица представила крупные проекты в сфере транспорта, строительства, благоустройства, спорта, образования и экологии, говорится в сообщении пресс-службы департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

В конференции приняли участие посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия Александр Токовинин, генеральный директор Валлонского агентства экспорта и инвестиций Шанталь де Бле, торговый представитель РФ в Бельгии Анатолий Горшков, генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палаты в России и Белоруссии Аркадий Арианофф, другие официальные лица.

«У нас впервые проходят Дни Москвы в Бельгии, в нескольких городах: вчера в Льеже, сегодня в Брюсселе, завтра будет Антверпен. Для нас это большая честь. Надеемся, что эта конференция послужит своеобразной платформой для установления взаимовыгодных отношений», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин, выступая на форуме.

Он напомнил, что в России в различных отраслях работают сотни бельгийских предприятий. А недавно в Москве была подписана пятилетняя программа сотрудничества с Антверпеном, достигнуты договоренности о сотрудничестве с Льежем.

Как сообщил в ходе дискуссии Токовинин, за первый квартал 2018 года рост взаимной торговли между РФ и Бельгией, согласно статистическим данным, составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По окончании форума состоялся шахматный турнир с участием Анатолия Карпова. Несколькими часами ранее открылась выставка коллекции марок гроссмейстера.

В рамках Дней Москвы в Бельгии прошла рабочая встреча делегации московского правительства и архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона. Стороны обсудили возможные варианты поддержки русского языка и культуры за рубежом. От имени правительства Москвы Черемин вручил православному сообществу богослужебные покровцы на разные праздники и икону святителя Иоанна Шанхайского.

Дни Москвы в Бельгии и Люксембурге завершатся 30 июня.