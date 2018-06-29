РИАМО - 29 июн. Планово-предупредительный ремонт котельной, которая отапливает 32 дома в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе, планируют завершить до 9 июля, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В котельной в микрорайоне Авиаторов проводят планово-предупредительный ремонт. Уже выполнена опрессовка и на 50% завершена промывка тепловых сетей. Общая протяженность трассы в двухтрубном исполнении около 6 тысяч метров. Все работы планируем завершить до 9 июля», - сказал начальник котельной Дмитрий Трусов.

Он добавил, что в ходе ремонта также проверят автоматику, проведут ревизию сетевых насосов, газового оборудования, выполнят обслуживание арматуры, вскроют и очистят котлы.

Котельная в микрорайоне Авиаторов сдана в эксплуатацию в 2011 году. Она отапливает 32 дома. Каждый день на смену заступают начальник котельной, три оператора, мастер, инженер и три слесаря. Котельная оборудована четырьмя котлами, мощность каждого – 30 гигакалорий в час.

Котлы подключены к трем дымоходам высотой 80 метров – этой высоты достаточно для соблюдения экологических норм. Топливом служит природный газ. На случай перебоя в подаче газа имеется запас резервного топлива.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров поручил обеспечить поэтапную готовность всех объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону. К 1 июля объекты должны быть готовы на 45%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу завершить подготовку к отопительному периоду до 15 сентября.