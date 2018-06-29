РИАМО - 29 июн. Реставрация здания, принадлежавшего Народному комиссариату земледелия СССР и построенного по проекту архитектора Щусева, продолжается в центре столицы, исторический облик зданию полностью вернут к концу 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Продолжается реставрация объекта культурного наследия «Здание Наркомзема: ныне министерство сельского хозяйства СССР, 1928-1933 годов, архитектор Щусев А.В.», расположенного по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 11/1», - говорится в сообщении.

Здание занимает территорию между Садовой-Спасской улицей и Орликовым переулком, образуя при их пересечении эффектную и динамичную композицию. Памятник до сих пор удерживает композиционное лидерство на Садовом кольце, оставаясь одним из наиболее интересных с архитектурной точки зрения сооружений столицы.

Его угол эффектно выделен скруглением стен, в верхней части проступают четкие грани прямоугольного объема. Для интерьера характерны ясность и целесообразность планировки помещений.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов назвал здание одним из наиболее масштабных и значительных в градостроительном отношении общественных сооружений Москвы начала 1930-х годов.

«Здание Наркомата земледелия на Садовой-Спасской – очень интересный памятник, выстроенный в стиле позднего конструктивизма. С конца 2017 года здесь ведутся реставрационные работы. Их целью является возвращение фасадам здания исторического облика. Сейчас фасад здания затянут баннером, но мы планируем, что уже осенью этого года москвичи увидят обновленный памятник», - сказал он.

Емельянов добавил, что основным в сохранении здания Наркомзема стали восстановление исторического цвета фасадов, реставрация и воссоздание штукатурного покрытия, замена всех окон здания (теперь они будут одинаковыми, их подобрали в соответствии с историческими чертежами), ремонт кровли.

История здания началась с конца 20-х годов ХХ века, когда был объявлен «закрытый конкурс с участием архитекторов Великовского, Гринберга, Голосова, Иванов-Щица, Чернышева и Щусева». Подряд на проектирование получил архитектор Алексей Щусев. В состав проектной группы вошли архитекторы Д.Д. Булгаков, И.А. Француз и Г.К. Яковлев. В проекте также принимал участие А.З. Гринберг.

Здание было построено специально для размещения Народного комиссариата земледелия СССР, которому на смену пришло сначала министерство сельского хозяйства СССР, а потом министерство сельского хозяйства Российской Федерации.