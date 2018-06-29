РИАМО - 29 июн. Большой гостиничный комплекс, рассчитанный на 109 номеров, с ФОКом и подземной автостоянкой планируют построить на северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

«Выдано разрешение на строительство спортивно-гостиничного комплекса в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы. Объект будет расположен по адресу: улица Народного ополчения, владение 13, корпус 3, 4», - говорится в сообщении.

Тринадцатиэтажная гостиница квартирного типа будет включать 109 одно-, двух- и трехкомнатных номеров. В гостинице также разместятся офисные помещения, физкультурно-оздоровительный комплекс со школой танцев и тренажерным залом, магазин. В двухуровневой подземной части оборудуют автостоянку. Общая площадь здания – 19,6 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории выполнят благоустройство, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, устроят проезды и тротуары.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок спортивно-гостиничного комплекса в Хорошево-Мневниках. К проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Гостиничный комплекс возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июля 2021 года.