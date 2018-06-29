РИАМО - 29 июн. Количество туристов, приезжающих в подмосковный Серпухов, увеличится, когда город войдет в национальный туристский проект «Золотое кольцо России», говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Серпухов стал претендентом на включение в «Золотое кольцо России» на 2019 год. Такое решение принято на заседании координационного совета при Минкультуры РФ, которое прошло в Костроме. Заявки для вхождения в национальный туристский проект подавали сразу несколько городов: Таруса, Галич, Александров, Гроховец и Рязань. В этом году частью «Золотого кольца России» стал Углич.

«Серпухов, если сохранит весь нынешний уровень соответствия критериям и учтет рекомендации экспертов, войдет в проект в следующем году. Он сегодня утвержден единственным официальным претендентом. Войдя в состав «Золотого кольца», город получит, прежде всего, статус, он будет включен в федеральные информресурсы. Только за счет этого сюда увеличится поток туристов», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он добавил, что в настоящее время в министерстве культуры РФ прорабатывается вопрос о материальной поддержке городов, которую они смогут получить на развитие инфраструктуры, поддержание исторических и архитектурных памятников.

Инициатива Мособлдумы о расширении формата туристического маршрута «Золотое кольцо России» прозвучала в 2017 году в рамках заседания Совета законодателей ЦФО. Первоначально от Подмосковья было предложено включить три города - Серпухов, Зарайск и Коломну.

Чтобы войти в «Золотое кольцо», город должен соответствовать ряду требований – быть не моложе XV века, иметь православный облик, в нем должны располагаться объекты культурного наследия, по большей части отреставрированные. Также есть ряд критериев, касающихся размещения, отелей, паркингов, навигации.

Города могут не только стать частью бренда, но и выйти из него – если качество туристических объектов будет падать и город перестанет соответствовать критериям, то комиссия исключит его.

Сейчас в состав «Большого Золотого кольца» входят Ярославль, Ростов, Переяславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад и Углич.