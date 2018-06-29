РИАМО - 29 июн. Молодежная организация «Молодая гвардия Единой России» до середины июля проведет мониторинг качества предоставления услуг в детских оздоровительных лагерях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения организации в Московской области.

28 июня мониторинг стартовал с визита председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова в детский лагерь «Осетр» в Зарайске. Вместе с Давыдовым детский лагерь посетил глава Зарайска Олег Сынков, заместитель руководителя регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Толмачев, а также представители администрации.

«Мониторинг проводится в соответствии с 16 пунктами, среди которых – доступность мобильной сети на территории лагеря, организация охраны и безопасности лагеря, наличие и состояние спортивных объектов, а также настроение детей и общая атмосфера лагеря», - отмечается в материале.

По словам Давыдова, по итогам мониторинга «Молодая гвардия» обратится в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой обеспечить качественную мобильную связь на территории детских лагерей.

«В Подмосковье работает почти 1,2 тысячи летних лагерей, из них 1070 - лагери с дневным пребыванием, остальные — детские лагеря, куда ребята уезжают на достаточно долгий период. Особенно важно, чтобы здесь соблюдались оптимально комфортные условия для детей, чтобы они могли дозвониться до родителей из любой точки, чтобы все то, к чему прикасаются ребята, соответствовало существующим нормативам и стандартам», - сказал Толмачев.

Заместитель руководителя МГЕР Московской области также добавил, что «Молодая гвардия» Подмосковья проверит стационарные детские лагеря, чтобы составить общую картину адаптированности таких объектов для нужд современных детей.

По словам Толмачева, к работе подключатся все местные отделения МГЕР, а также партнерские организации. Через две недели, к середине июля, молодогвардейцы приступят к обработке полученных в ходе мониторинга данных.