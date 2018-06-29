РИАМО - 29 июн. Электропоезда Киевского направления Московской железной дороги с 30 июня на 1 июля проследуют согласно расписанию, без отмен и сокращенных маршрутов, это связано с тем, что ремонтные работы проведут с использованием специальных технологий, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Все изменения, о которых компания сообщала ранее, отменены в связи с применением специальных технологий при проведении ремонтных работ на станции «Калуга-1». В указанный период будет скорректирован график движения только одного электропоезда: 6115/6116 сообщением Калуга-1 - Москва. Он отправится с начальной точки маршрута на 20 минут раньше расписания — в 17:42. Движение компенсационных автобусов по маршруту Азарово - Калуга-1, назначенных на время технологического окна, отменено», - отмечается в сообщении.

Компания просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные ранее неудобства.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание электричек».