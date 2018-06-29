РИАМО - 29 июн. В Москве с 30 июня по маршруту ночного трамвая №3 будет ходить автобус №3Н, пассажиры пересядут с трамвая на автобус из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 30 июня вместо ночного трамвая №3 «Улица Академика Янгеля» — «Метро «Чистые пруды» будет работать автобус №3Н», - отмечается в сообщении.

Изменения связаны с ремонтными работами. Когда их закончат, трамвай вновь вернется на линию.

В городе действуют 10 ночных маршрутов наземного транспорта — девять автобусных и один трамвайный. Ночные автобусы и трамвай начинают работать после 23:00 и курсируют до 05:00; кроме того, есть круглосуточные маршруты.