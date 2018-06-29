РИАМО - 29 июн. Торговый комплекс «Лента», который планируют построить в подмосковной Балашихе в первом квартале 2019 года, даст городу около 300 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство объекта торговли в городском округе Балашиха – ТК «Лента», который будет расположен на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный», – сказал министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев.

Застройщиком выступит ООО «ТК Железнодорожный». Объект торгового назначения будет построен на земельных участках площадью 1,9 гектара, общая площадь двухэтажного здания составит около 9,5 тысяч квадратных метров, из которых 5,2 тысячи квадратных метров приходится на торговые помещения. Для покупателей, в том числе и людей с ограниченными возможностями, будет предусмотрена парковка на 495 автомобилей.

«Открытие торгового центра позволит создать более 300 новых рабочих мест для жителей городского округа Балашиха», – подчеркнул министр.

Строительство торгового комплекса планируется завершить в первом квартале 2019 года.