РИАМО - 29 июн. В Подмосковье впервые за почти полвека обнаружили редчайшего краснокнижного жука – навозника весеннего, последний раз его наблюдали в регионе в 1974 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе мониторинга лесов Лотошинского района эксперты природоохранного фонда «Верховье» зафиксировали обитание необычного жука. Его фотографии экологи направили известному колеоптерологу, доктору биологических наук Николаю Борисовичу Никитскому. Тот подтвердил, что находка – это вид редчайших жуков Московской области: навозника весеннего (Trypocopris vernalis). Последний раз он был встречен в Подмосковье в 1974 году в Можайском районе», - отмечается в сообщении.

Как рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, жук занесен в Красную книгу Московской области с нулевой категорией как вид, возможно, исчезнувший с территории области, а также в Красные книги сопредельных областей. Его ареал обитания охватывает всю Европейскую часть России, однако везде он очень редок.

Коган добавил, что старовозрастные смешанные леса Лотошинского района, в которых был обнаружен навозник весенний и ряд других редких видов растительного и животного мира, будут включены в состав особо охраняемой природной территории, запланированной к созданию в ближайшие годы.