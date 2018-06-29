РИАМО - 29 июн. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области не обнаружили нарушений безопасности при строительстве жилого дома с детским садом в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторским составом Главгосстройнадзора Московской области в рамках акции «Осторожно, каникулы!» проверена строительная площадка, где ведется возведение жилого комплекса со встроенно-пристроенным помещением детского сада на улице Стрелковой в городском округе Мытищи. Нарушений безопасности на объекте выявлено не было», - говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Артура Гарибяна, в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасадов и монтаж оконных блоков. Возведение здания идет в соответствии с графиком.

По проекту площадь восьмисекционного 25-этажного жилого дома составит 43,42 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 496 квартир, площадь квартир – 25,87 тысячи квадратных метров. Плановое завершение строительства объекта – четвертый квартал 2018 года.

«В рамках акции инспекторы ведомства проверяют целостность периметра ограждений стройобъектов, расположенных в плотной жилой застройке, а также контроль доступа на стройплощадку», – сказал Гарибян.

Основная цель акции «Осторожно, каникулы!» - напомнить участникам строительства о соблюдении требований безопасности при строительстве объектов. Проверки в рамках акции продлятся до конца лета.