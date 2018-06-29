РИАМО – 29 июн. Президент России Владимир Путин наградил артистов Инну Чурикову и Александра Збруева орденом «За заслуги перед Отечеством», передает Федеральное агентство новостей.

Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Президент России Владимир Путин наградил артистов «Ленкома» Инну Чурикову и Александра Збруева орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени за весомый вклад в развитие культуры и искусства», - отмечается в сообщении.

Ранее глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени артисту Государственного академического театра имени Вахтангова Владимиру Этушу.