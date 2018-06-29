РИАМО - 29 июн. Жилой дом почти на 600 квартир в подмосковной Балашихе получил заключение о соответствии техрегламентам и проектной документации, его готовят к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому, корпус №1, расположенному по адресу: городской округ Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов. Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком является ООО «Балашиха-Сити». Финансирование строительства осуществлялось за счет средств инвестора.

Площадь семисекционного жилого дома переменной этажности составляет 43 207 квадратных метров. К заселению готовы 593 квартиры жилой площадью 31274 квадратных метра, из них 37 студий, 276 - однокомнатных, 168 - двухкомнатных, 77 - трехкомнатных, 31 - четырехкомнатных, четыре квартиры свободной планировки.

На прилегающей территории обустроена детская игровая площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка на 507 машино-мест, выполнено озеленение. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.