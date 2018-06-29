РИАМО – 29 июн. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ «О должностных лицах администрации президента РФ», он назначил референтов и старших референтов главы государства, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Путин назначил старшими референтами президента РФ Ларису Мишустину и Ярослава Шабанова. Также Наталья Меликова, Татьяна Трибунова и Екатерина Хуторская назначены на пост референта президента РФ», - говорится в сообщении.

Указ российский лидер подписал в пятницу. Документ вступаетв силу со дня подписания.