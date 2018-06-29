РИАМО - 29 июн. По прогнозам синоптиков, 30 июня в столице ожидается дождь с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, гроза и град, во время непогоды жителям Москвы рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также пересесть с автомобиля на общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июня в Москве ожидается температура воздуха плюс 26-28 градусов, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, держаться подальше от водоемов, а также быть внимательным и острожным.

Ранее синоптики сделали предупреждение об ухудшении погодных условий в Подмосковье.