РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В пятницу вечером пожарные спасли женщину из горящей квартиры в доме на Хлебозаводском проезде в Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«Пожар произошел в пятницу вечером (29 июня - ред.) в квартире на третьем этаже в доме №7 по Хлебозаводскому проезду. Огнеборцы из горящей квартиры спасли женщину и эвакуировали из подъезда 20 человек из других квартир, находящихся этажом выше», – сказал Иванов.

Он добавил, что в результате пожара квартира частично выгорела.