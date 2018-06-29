РИАМО (РЕУТОВ) - 29 июн. Более 500 ям ликвидировали на дорогах Реутова с мая текущего года, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«Губернатор Московской области поручил всем муниципалитетам завершить ямочный ремонт дорог до 2 июля. В Реутове мы закончили все работы еще на прошлой неделе, досрочно. Устранено более 500 ям, объем работ составил 3 тысячи квадратных метров. Ямочный ремонт во дворах продолжится до августа месяца включительно. Работы уже проведены на 25 территориях, их объем составил 1 300 квадратных метров», – сказал Каторов.

Он добавил, что работы во дворах разделены на два этапа: первый – с мая по июнь, второй этап – с июля по август.