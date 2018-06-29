РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест» с 2017 года отремонтировала порядка 650 квадратных метров стеклопакетов в подъездах горокруга, сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Чикин.

«За 2017 год и шесть месяцев 2018 года в домах, которые мы обслуживаем, было отремонтировано порядка 650 квадратных метров стеклопакетов, поврежденных вандалами на окнах в подъездах. На эти цели потрачено почти 2,5 миллиона рублей. Для исключения таких ситуаций мы наладили тесное взаимодействие с участковыми полиции, ведем собственную разъяснительную работу с жителями», – сказал Чикин.

Он подчеркнул, что уже в первом квартале текущего года данные случаи резко сократились. Жителям при обнаружении фактов вандализма в подъездах посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

«Наша компания первая в Подмосковье еще два года назад провела за собственные средства работы по стопроцентной замене деревянных оконных блоков в подъездах на пластиковые. Также в подъездах мы полностью заменили осветительные приборы на энергосберегающие», – отметил Чикин.

По его словам, «ЛГЖТ» входит в число самых крупных управляющих компаний Московской области. У нее на обслуживании 832 многоквартирных дома – это примерно 4 миллиона квадратных метров жилья.

«В каждом подъезде проводится качественный текущий ремонт не реже одного раза в пять лет. Благодаря программе губернатора Подмосковья мы получили реальную возможность проводить ремонт с большей периодичностью, начав применять больше видов строительных материалов и отделки. В 2017 году мы отремонтировали 653 подъезда. В 2018 году проводим работы с небольшим опережением графика, завершили работы в 362 подъездах из 694», – уточнил Чикин.

Он добавил, что помимо обязательных ремонтов в подъездах в течение года, УК осуществляет дополнительные работы по обращениям жителей и после чрезвычайных происшествий. Благодаря развитию института председателей советов домов жители Люберец стали активнее проявлять инициативу. С ними согласовываются все проводимые работы в подъездах и сметы.

«Мы просим горожан, если они видят нарушения при проведении ремонтных работ в подъезде, сообщать о них в УК. Мы будем принимать меры», – заключил Чикин.