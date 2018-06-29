РИАМО - 29 июн. В Москве 30 июня и 1 июля будут работать выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице, это связано с закрытием участка Филевской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Станции метро «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут закрыты 30 июня и 1 июля для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит работу утром в понедельник, 2 июля.

«В связи с временным закрытием участка Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» работают компенсационные автобусы маршрута КМ1 и КМ2. Для организации приоритета передвижения общественного транспорта выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать в выходные дни 30 июня и 1 июля», - отмечается в сообщении.

ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта.