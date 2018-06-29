РИАМО - 29 июн. Представители регионального правительства, посетившие с рабочей поездкой Волоколамский район, дали положительную оценку ходу благоустройства и модернизации ЖКХ в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В пятницу рабочая группа подмосковного правительства под руководством Пестова совершила поездку в Волоколамский район. Представители министерств, ведомств и надзорных органов ознакомились с ходом благоустройства дворов, капитального ремонта многоквартирных домов, посетили стройплощадку водозаборного узла и реконструируемую котельную.

«Это уже вторая поездка рабочей группы за несколько месяцев – в апреле руководители министерств и ведомств проинспектировали объекты ЖКХ, провели совещание с главами поселений, пообщались с жителями и выявили наиболее значимые проблемы, требующие незамедлительного решения», - отмечается в материале.

К указанным проблемам относилось качество питьевой воды, неприглядные общественные территории, невыполнение программ ремонта подъездов и капремонта домов.

«На территории Волоколамского района реализуется масштабная губернаторская программа по благоустройству и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Положительные перемены очевидны – мы увидели чистые и ухоженные поселения, налажена уборка территории, организован вывоз мусора, строятся детские площадки, приводятся в порядок дороги», – подчеркнул Пестов.

Кроме того, активно ведутся работы по модернизации котельной в селе Шестаково. Еще одна новая котельная, расположенная в деревне Судниково, начнет работу в марте 2019 года.

Также участники объезда ознакомились с ходом строительства водозаборного узла на улице Пороховской. Еще девять ВЗУ будут модернизированы до конца года, за счет этого у 16 тысяч жителей улучшится качество водоснабжения.

Большой объем работ запланирован по благоустройству. На прошлой неделе состоялись общественные слушания по вопросам обустройства общественных территорий. Жители муниципалитета внесли свои предложения по планам благоустройства сквера, расположенного рядом с дворцом спорта «Лама», по обустройству пешеходной зоны, прилегающей к вокзалу, а также по архитектурно-художественной подсветке главной городской достопримечательности – Волоколамского кремля. Работы по этим объектам поручено завершить до конца года.

Помимо общественных пространств, запланированы работы на 11 дворовых территориях, по губернаторской программе будет установлено четыре детские игровые площадки.