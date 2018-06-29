РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске разыскивают родственников солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны под Смоленском, ищут в горокруге, так как его сын проживал в Климовске, говорится в сообщении пресс-службы администрации Подольска.

В районе деревни Рыбки Сафоновского района Смоленской области поисковики нашли останки солдата. Его имя удалось установить по медальону — Андрей Алексеевич Шалагин, 1905 года рождения, уроженец деревни Шоша Погорельского района Калининской области.

«В процессе поиска стало известно, что семья солдата по старому месту в Тверской области не проживает. По полученным сведениям, сын солдата – Иван Андреевич Шалагин, родившийся 14 января 1937 года, – проживал в Климовске Московской области», – говорится в сообщении.

Поисковики Смоленской области просят жителей Подольска помочь в поиске родственников, чтобы сообщить им о месте гибели солдата. Адрес электронной почты: karelkor@mail.ru.