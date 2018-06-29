РИАМО - 29 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях пару билетов на иммерсивное шоу «Вернувшиеся», победитель может сам выбрать дату посещения шоу.

«Друзья, у вас есть потрясающая возможность стать частью иммерсивного шоу «Вернувшиеся» (18+)! Это театр, в котором нет кресел. А сцена - это особняк в четыре этажа. Мы разыгрываем одну пару билетов на шоу», - говорится в сообщении группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в розыгрыше необходимо быть подписанным на группу «РИАМО в Москве», и сделать репост конкурсного сообщения.

«Победителя выберем случайным образом 3 июля. Дату посещения счастливчик сможет выбрать самостоятельно (только летний период)!», - добавляется в сообщении.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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