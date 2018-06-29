РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Инспекторы территориального отдела №35 Госадмтехнадзора и сотрудники торгово-промышленной палаты провели в микрорайоне Климовск Подольска рейд по надзору за обеспечением чистоты, порядка и благоустройства в местах общественного пользования, выявлено семь нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Инспекторы территориального отдела №35 Госадмтехнадзора совместно с торгово-промышленной палатой провели очередной совместный выезд. Основная цель таких мероприятий – не наказывать виновных, а указать предпринимателям на допускаемые ими нарушения закона. В ходе проверки особое внимание уделялось вопросам правомочности размещения средств информации на фасадах зданий, наличия необходимого количества урн у входов в магазины и торговые объекты, навалам мусора на прилегающей территории.

«В рамках прошедшего рейда инспекторы обследовали объекты предпринимательской деятельности в сфере торговли, расположенные на Симферопольской улице микрорайона Климовск. В результате мероприятия проверили семь объектов, с нарушителями провели разъяснительные беседы. Выявленные нарушения устранили в этот же день», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

По итогам мероприятий инспекторы Госадмтехнадзора привлекают к ответственности нарушителей чистоты и порядка. Руководителям объектов торговли выдают уведомления о нарушении правил благоустройства. Если нарушения устраняют, к административной ответственности нарушителей не привлекают.