РИАМО - 29 июн. Жителям Подмосковья рекомендуют по возможности не выходить из дома в эти выходные, а также закрывать форточки, держаться подальше от электропроводки, по прогнозам синоптиков, в регионе с 30 июня по 2 июля ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее ведомство сообщило о грозе с порывами ветра до 20 метров в секунду, граде 30 июня.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 30 июня по 1 июля 2018 года в связи с прохождением фронтальной зоны по территории Московской областей ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 18-23 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает, что безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы; на улице не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При грозе не стоит прятаться под деревьями, а также купаться в водоемах. По возможности не следует выходить из дома и держаться подальше от окон.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о том, что в выходные на город обрушатся сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, гроза и град.