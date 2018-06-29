РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест» вернула жителям городского округа 110 миллионов рублей переплаты за отопление после проведения работ по энергосбережению в подъездах, сумма копилась с 2017 года, сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Чикин.

«Сегодня для нас стоит первоочередная цель – сохранение теплового контура в подъездах многоквартирных домов. После проведения работ по энергосбережению за 2017 и 2018 годы мы вернули жителям переплату за отопление в размере 110 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма составила 40 миллионов рублей, в этом – 70 миллионов рублей», – сказал Чикин.

Он подчеркнул, что все дома, которые обслуживает «ЛГЖТ», оснащены общедомовыми приборами учета тепла с онлайн диспетчеризацией.

«Благодаря губернаторской программе «Мой подъезд» и по согласованию с жителями МКД мы приступили к ремонту входных групп и их утеплению. Стали заниматься более активной заменой напольной плиткой в местах общего пользования, проводим стопроцентную замену почтовых ящиков и лицевых панелей этажных электрощитков. Обновляем перила», – заключил Чикин.