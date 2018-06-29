РИАМО - 29 июн. Комиссия по вопросам помилования посетила Исправительную колонию №1 в Дмитровском округе Подмосковья, члены комиссии ознакомились с условиями содержания осужденных, организацией культурно-досуговой работы, посетили ряд объектов исправительного учреждения.

В составе комиссии колонию посетили заведующая отделом по вопросам помилования администрации губернатора Московской области (ответственный секретарь комиссии) Татьяна Ермолаева, председатель Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» Евгения Морозова, работники отдела по вопросам помилования администрации губернатора Подмосковья и представитель уполномоченного по правам человека в Московской области.

Они ознакомились с условиями содержания осужденных, организацией культурно-досуговой работы, посетили ряд объектов исправительного учреждения. Во время визита жалобы осужденных на условия содержания не поступали.

Кроме этого, была проведена проверка организации работы по разъяснению осужденным механизма реализации их права на помилование, в том числе наличие стендов с исчерпывающей информацией о процедуре обращения, сроках и порядке рассмотрения ходатайств о помиловании.

Члены комиссии и работники отдела по вопросам помилования администрации губернатора Московской области провели беседы с осужденными, на которых подробно ответили на вопросы, касающиеся как процедуры помилования, так и амнистии, снятия судимости, возможности трудоустройства после освобождения.

В завершении мероприятия состоялась беседа с начальником учреждения, подполковником внутренней службы Алексеем Пруцковым и с помощником начальника УФСИН России по Московской области по соблюдению прав человека в УИС, полковником внутренней службы Александром Лысовым, которые дали подробные разъяснения на возникшие вопросы в ходе визита, а также собравшиеся обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.