РИАМО – 29 июн. На официальном портале правовой информации опубликованы списки подведомственных организаций министерства просвещения РФ и министерства науки России, передает Газета.ru.

«Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее перечни организаций, которые будут подведомственны министерству просвещения и министерству науки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации», - отмечается в сообщении.

Так, в ведение министерства науки и высшего образования вошли институты и научные центры Российской академии наук, другие исследовательские институты, несколько организаций Российской академии образования (РАО), а также ряд дошкольных учреждений. Министерству просвещения будут подчиняться школы, а кроме того, ряд центров и институтов РАО.

Документ также включает в ведение Роспотребнадзора центры и институты, которые занимаются оценкой образования и педагогическими измерениями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что учреждения ФАНО не станут передавать министерству просвещения.