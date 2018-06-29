РИАМО - 29 июн. В подмосковной Истре для строительства пересечения на автомобильной дороге М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково будут изъяты земли и другие объекты недвижимости, постановление об утверждении документации по планировке территории для строительства было утверждено правительством региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» <…> в целях строительства пересечения в одном уровне на автомобильной дороге М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково 5,19 километра в Истре Московской области планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области», — говорится в сообщении.

Местоположение и границы зоны планируемого строительства-пересечения в одном уровне на автомобильной дороге М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково 5,19 километра в Истре приведены на чертеже планировки территории. Проект планировки был утвержден постановлением правительства Московской области от 16 мая 2018 года № 314/17. Посмотреть документ и планировку территории можно на официальном портале правительства Подмосковья.

«Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъятию, на официальном сайте правительства Московской области, или в государственном казенном учреждении Московской области «Дирекция дорожного строительства» в рабочие дни с 9:00 часов до 18:00 часов по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, корпус β, восьмой этаж (БЦ «Орбита-2»)», — уточняется в сообщении.

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд, можно получить там же, направив соответствующее обращение.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости, в течение шестидесяти дней со дня опубликования сообщения могут направить заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права по тому же адресу.

Обращения и заявления, направляемые нарочно, принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов в отделе документационного обеспечения государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства».

Строительство пересечения планируют завершить в 2019 году. Общая протяженность участка строительства составит свыше 552 метров. В рамках проекта планируется строительство дополнительных полос по основному направлению автомобильной дороги. Таким образом, количество полос движения на данном участке будет увеличено с двух до четырех. Расчетная скорость движения составит 80 километров в час. Перспективная пропускная способность объекта – свыше 35 тысяч автомобилей в сутки.