РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. Почти 300 выпускников колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета в Королеве получили дипломы, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ректор университета Татьяна Старцева.

В пятницу в Колледже космического машиностроения и технологий Технологического университета прошла церемония вручения дипломов выпускникам. С поздравлением перед выпускниками выступила первый проректор Технологического университета Ольга Ковальская, которая пожелала молодым специалистам успехов в будущей трудовой деятельности.

«В этом году колледж выпустил 287 специалистов. Дипломы о среднем профессиональном образовании с «отличием» вручили выпускники ККМТ прошлых лет: летчик-космонавт, Герой России Константин Козеев и сержант Дмитрий Данилевский, который проходил военную службу в Сирии и награжден Медалью Суворова», – написала Старцева.

Выпускников поздравили представители градообразующих предприятий Королева. Студенты, в свою очередь, выступили с творческими номерами.