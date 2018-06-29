РИАМО - 29 июн. Пролет моста через Волгу в подмосковной Дубне строители планируют полностью завершить в сентябре 2018 года, в декабре на мосту откроют движение, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сборка металлоконструкций на правом берегу на строящемся мостовом переходе через реку Волгу в городском округе Дубна выполнена в полном объеме, сейчас проводятся аналогичные работы на левом берегу. Строителям осталось соединить последние 20 метров металлоконструкций, после чего начнутся работы по сборке руслового пролета. Таким образом, пролетное строение сооружения планируется замкнуть в сентябре», - говорится в сообщении.

Как пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, в настоящее время на объекте завершаются работы по заливке бетона для устройства монолитной плиты. На правобережной эстакаде эти работы выполнены на 70%, на левобережной – на 50%. Завершить устройство монолитной плиты в полном объеме планируется в июле.

«Затем строители приступят к подготовке поверхности к устройству асфальтобетонного покрытия, устройству подходов и непосредственно к укладке асфальта. По поручению губернатора Московской области рабочее движение по сооружению должно быть открыто в конце этого года. Жители городского округа Дубна уже в декабре смогут проезжать по мостовому переходу», - добавил министр.

Общая протяженность моста с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров - длина моста. Перспективная пропускная способность объекта составит свыше 24 тысяч автомобилей в сутки с расчетной скоростью 80 километров в час.

«Сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад, и мостовой части с русловым пролетом. Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками», - сообщил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.

Дорога плотины ГЭС построена в 1937 году и является единственной доступной переправой через Волгу. Альтернативный вариант объезда – через мост в городе Кимры с перепробегом более 50 километров в одну сторону. Таким образом, мост соединит две части города, разделенные рекой, и тем самым ликвидирует разобщенность территорий, и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.