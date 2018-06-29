РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В подмосковном Подольске до конца лета на базе двух городских автошкол будут бесплатно обучать детей навыкам безопасного управления велосипедом, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В июле-августе 2018 года на базе двух автошкол в Подольске организуют занятия для детей по обучению навыкам безопасного управления велотранспортом. Приглашаются дети от 7 до 18 лет, родители, педагоги и все, кто хочет сделать свои поездки на велосипеде безопасными. Занятия бесплатные», – говорится в сообщении.

Записаться на обучение можно непосредственно в автошколе на улице Литейная, 34/2 по телефону: 8(916)068-88-60; 8(496)754-52-45, 8(496)768-00-15, 8(495)996-83-98 и в автошколе на Станции на улице Железнодорожная, 7. Туда можно записаться по телефону: 8(496)763-36-57, а также в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Подольск: 8(496)768-16-31.