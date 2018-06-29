РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко призвал жителей принять участие в голосовании на портале «Добродел» и отдать свой голос за проект по созданию спортивного парка на территории Томилинского лесопарка.

«В Дзержинском будет реализован проект по созданию спортивного парка на территории Томилинского лесопарка. На портале «Добродел» уже идет голосование за наш лесопарк, за то, каким ему быть. Нужно зайти на портал «Добродел» в раздел «Опросы», далее перейти в раздел «Комфортные условия отдыха для жителей Подмосковья» и проголосовать за вариант «физкультурно-оздоровительный (спортивный)», – написал Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

Он напомнил, что 32 гектара лесопарка будут переданы в бессрочное пользование городу.

«Каким быть лесопарку, решать именно вам. До окончания голосования остается чуть меньше месяца. Не оставайтесь равнодушными, примите активное участие в жизни родного города», – подчеркнул Панаморенко.