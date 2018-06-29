РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В поселке Львовский подмосковного Подольска убили 37-летнюю женщину, у нее остался несовершеннолетний ребенок, который находится под охраной полиции, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

В городском округе Подольск возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летней женщины, тело которой обнаружили утром в пятницу в поселке Львовский во дворе жилого дома с признаками удушения и изнасилования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщина является гражданкой Белоруссии. У нее остался несовершеннолетний ребенок и пожилая мать, с которыми она проживала в съемной квартире в поселке Львовский. Они также являются гражданами соседней страны. Убитая работала парикмахером.

«Тринадцатилетняя дочь погибшей находится под охраной полиции, с ней работают специалисты. Ночью приезжает отец девочки. Возможно, он заберет дочь», – сказал сотрудник.

По его словам, пока неизвестно, что стало с пожилой матерью убитой, выясняются детали.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Обнаруженные на соседних улицах личные вещи потерпевшей изъяты. Специалисты назначили проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти, а также факта сексуального насилия над потерпевшей.