РИАМО - 29 июн. Новый сорт гортензии «Жемчужина фестиваля» в первый день фестиваля Moscow Flower Show в столичном парке «Музеон» представили посол Франции в России Сильви Берманн и сын создателя нового сорта Рик Рено, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Жемчужина фестиваля» - эта гортензия придется россиянам по душе. Морозоустойчивая, сильная, со временем она может менять форму и цвет. Она просто обречена на успех», - сказала Берманн.

Она отметила, что в течение года с 1 сентября гортензия «Жемчужина фестиваля» будет продаваться только на территории России.

«В остальных странах мира, включая Францию, этот сорт гортензии можно будет купить, только начиная с 1 июля 2019 года», - добавила дипломат.

С 29 июня по 8 июля в столице пройдет VII фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в России, на который приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Посетителей ждет выставка работ победителей конкурса и авторские сады знаменитых ландшафтных дизайнеров с мировым именем, конкурс детских мини-садов, мастер-классы и шоу-программа. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств «Музеон» и в «Зарядье».