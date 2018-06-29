РИАМО - 29 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на Монтажной улице в Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

«В 16:00 поступила заявка о возгорании в доме №5 на улице Монтажной, в помещении административного здания. Площадь огня составила порядка 30 квадратных метров, в 16:35 возгорание ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.