Как школьникам трудоустроиться летом в Подмосковье

Программа временного трудоустройства
В 2018 году на территории Московской области планируется трудоустроить 23 596 подростков по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». На выплату материальной поддержки, получаемой в период трудоустройства, из регионального бюджета выделено 27,8 миллиона рублей.
Подростков трудоустраивают в социальные объекты: общеобразовательные учреждения, детские сады, централизованную библиотечную систему, спортивные школы, школы олимпийского резерва, молодежные центры и трудовые бригады на базе школьных лагерей.
В летнее время подросткам часто предлагают работу в сельском хозяйстве – например, они занимаются сбором клубники и земляники. Также подростки озеленяют территории, работают в слесарных мастерских, готовят помещения к новому учебному году, помогают на производственных предприятиях. Кроме того, они выполняют обязанности младшего персонала в поликлиниках, подрабатывают промоутерами или курьерами.
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Сколько можно работать
Длительность трудового дня несовершеннолетних в летний период регламентируется Трудовым кодексом:
– подростки от 14 до 15 лет должны работать не более четырех часов в день;
– от 15 до 16 лет – по 5 часов в день;
– от 16 до 18 лет – по 7 часов в день.
Подростков запрещено привлекать к ночным работам или работам сверх нормы, а также в выходные дни.
Трудовой договор
Согласно Трудовому кодексу, заключить трудовой договор можно с 16 лет. для подростков от 16 до 18 лет согласие родителей не требуется, и несовершеннолетний вправе сам оформить договор с работодателем.
С 15 лет тоже есть возможность быть принятым на работу по договору, если подросток уже получил общее образование.
С 14 лет отношения с работодателем оформляются через трудовой договор, но при условии письменного согласия одного из родителей (опекуна).
Согласно ст. 65 ТК РФ, работа не должна мешать учебе, труд должен быть легким и не причинять вреда здоровью подростка. Если договор заключается впервые, то организация обязана оформить подростку трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного страхования.
Какие виды работ запрещены
Для граждан в возрасте до 18 лет запрещается:
− вредные или опасные условия труда, в том числе под землей;
− работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работы в ночных клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и другими токсическими препаратами),
− служебные командировки,
− сверхурочная или ночная работа,
− работа в праздничные и выходные дни,
− заключение договора о материальной ответственности.
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Куда обращаться
Для выбора подходящих вакансий на постоянной или временной основе подростку следует обратиться в ближайший центр занятости Московской области, адреса которых можно посмотреть на сайте Комитета по труду и занятости населения Московской области, или в МФЦ.
Сотрудники центра занятости выдают подростку-соискателю направление к работодателю при наличии подходящих вакантных мест.
Затем несовершеннолетний заключает с работодателем срочный трудовой договор. От центра занятости молодой сотрудник будет ежемесячно получать пособие в размере до 1275 рублей.
Список документов
Для устройства на работу подростку нужно предоставить:
- паспорт,
- СНИЛС,
- справку из образовательного учреждения (по месту обучения),
- справку о состоянии здоровья;
- соискатели в возрасте от 14 до 16 лет предоставляют также заявление-согласие одного из родителей (попечителя).
Кроме того, соискателю в возрасте до 18 лет нужно пройти медицинское обследование. Согласно статьям 69 и 266 ТК РФ, обследование проводит работодатель за свой счет.
Оплата труда
Зарплата подростка зависит от формы оплаты труда, которая принята в организации, но с учетом сокращенной нормы времени.
Если на предприятии принята сдельная форма, зарплата несовершеннолетнему будет рассчитываться на основании обычных сдельных расценок, но с учетом сокращенного рабочего дня.
Согласно статье 133 Трудового кодекса, зарплата не должна быть меньше МРОТ, если сотрудник полностью отработал норму и выполнил трудовые обязанности. Заработная плата несовершеннолетнего гражданина в Подмосковье не может быть меньше 14 200 рублей, т.е. регионального МРОТ.
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