Как школьникам трудоустроиться летом в Подмосковье

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В 2018 году на территории Московской области планируется трудоустроить 23 596 подростков по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». На выплату материальной поддержки, получаемой в период трудоустройства, из регионального бюджета выделено 27,8 миллиона рублей.

Подростков трудоустраивают в социальные объекты: общеобразовательные учреждения, детские сады, централизованную библиотечную систему, спортивные школы, школы олимпийского резерва, молодежные центры и трудовые бригады на базе школьных лагерей.

В летнее время подросткам часто предлагают работу в сельском хозяйстве – например, они занимаются сбором клубники и земляники. Также подростки озеленяют территории, работают в слесарных мастерских, готовят помещения к новому учебному году, помогают на производственных предприятиях. Кроме того, они выполняют обязанности младшего персонала в поликлиниках, подрабатывают промоутерами или курьерами.

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