РИАМО - 29 июн. Лучшей племенной коровой Подмосковья стала корова Магма из Раменского района Московской области, у нее рекордные показатели по удоям, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В пятницу на базе Национального конного парка «Русь» в деревне Орлово Ленинского района прошла XXII Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья – 2018».

«Определили самую лучшую подмосковную племенную корову и самое вкусное молоко на выставке племенных животных «Звезды Подмосковья». Ее зовут Магма», - сказал Разин.

Он добавил, что корова относится к ООО «Русмолоко» отделения «Раменское».

«У нее рекордные показатели по удоям, жирности молока, содержанию в нем белка, и, наконец, она просто красавица», - добавил Разин.

Он отметил, что на второй строчке оказалась корова по кличке Касатка из ООО «Совхоз Головково» подмосковного Наро-Фоминска. Третье метро на конкурсе заняла корова по кличке Доблесть, которая относится к фирме «Сосновка» в Озерах.

Животных на «Звездах Подмосковья» оценивали европейские судьи международного класса.

Выставка проходит в Подмосковье уже более 20 лет и ежегодно собирает большое количество специалистов, занятых в сфере племенного молочного животноводства и сервисных организаций, работающих в этой отрасли АПК.