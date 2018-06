РИАМО – 29 июн. Журнал Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших песен XXI века, рейтинг возглавила песня Crazy in Love Бейонсе, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Первую тройку замыкает песня Seven Nation Army группы The White Stripes. На второй позиции — Paper Planes певицы M.I.A. Возглавляет список песен века Crazy in Love певицы Бейонсе с ее альбома Dangerously in Love (2003)», — говорится в сообщении.

В топ-5 попали песня рэп-дуэта Outkast Hey Ya и композиция 99 Problems, которую исполнил супруг Бейонсе Jay-Z. Сотую строчку заняла песня Gasolina Дэдди Янки.