РИАМО - 29 июн. В Москве на 30 июня объявили штормовое предупреждение, для безопасности горожан в столице вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и фан-зоны чемпионата мира по футболу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду», — написал Собянин в Twitter.

Он добавил, что для безопасности горожан в столице вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах.

Ранее в Московском регионе на 30 июня объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.