РИАМО - 29 июн. Врачи-оториноларингологи сергиево-посадской больницы провели сложную операцию, в результате которой им удалось избавить ребенка от врожденной патологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи оториноларингологического отделения Сергиево-Посадской районной больницы провели сложную операцию по удалению срединного свища шеи у полуторагодовалого мальчика. Образование постоянно воспалялось и доставляло дискомфорт ребенку», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, патология располагалась нестандартно, поэтому успешно провести операцию могли только высокопрофессиональные врачи.

«Без оперативного вмешательства вылечить такое заболевание невозможно. Образование состояло из нескольких ответвлений, которые затрагивали сразу два отдела – шейный и грудной. Несмотря на всю сложность операции, специалисты смогли полностью удалить образование. Ребенок уже находится в стабильном состоянии и переведен в палату», – заявил Марков.

Свищ – это канал, которого в норме у человека быть не должно. Свищи шеи возникают в результате нарушения внутриутробного развития человека. Эти патологии составляют примерно 5% всех врожденных дефектов лица и шеи. Их можно определить сразу после рождения ребенка.

Всего за пять месяцев 2018 года уже более 26 тысяч жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медучреждениях Подмосковья. Это почти на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее распространенные направления такой медицины – лечение раковых заболеваний и ожогов, трансплантация органов и тканей, челюстно-лицевая хирургия.