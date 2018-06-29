РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Подольске на базе пневматического тира «Ловушка» с 30 июля по 4 августа пройдет общегородской призовой турнир по стрельбе из винтовки для юниоров, участие бесплатное, сообщается в группе «Тир@кафе «Ловушка» в соцсети «ВКонтакте».

«С 30 июля по 4 августа на базе пневматического тира «Ловушка» пройдет II открытый призовой турнир по стрельбе из пневматической винтовки для молодежи Подольска. Возрастная категория участников – от 17 до 25 лет. Стрелять на соревнованиях можно в свободном графике ежедневно с 12:00 до 24:00. Упражнение выполняется стоя на дистанции 10 метров. Участие бесплатное», – говорится в сообщении.

Призы и подарки вручаются участникам на церемонии награждения. Если по каким-либо причинам претендент на победу не смог явиться на награждение, его приз передают участнику с меньшим числом выбитых очков. Всем зарегистрированным участникам турнира предоставляется 10% скидка на тренировку в тире. Подробная информация по телефону: 8(985)453-52-18.