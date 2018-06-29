РИАМО - 29 июн. В столице возобновили оплату парковки через СМС после произошедшего сбоя, москвичам принесли извинения за доставленные неудобства, сообщается на сайте городского паркинга.

Ранее в Москве наблюдались временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счета через СМС для всех мобильных операторов.

«Все сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета через СМС-сообщения восстановлены. Для оплаты парковки вы можете воспользоваться любым удобным способом: мобильным приложением «Парковки Москвы», через СМС, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте parking.mos.ru», — говорится в сообщении.

Горожанам принесли извинения за доставленные неудобства.

По всем вопросам водители могут обратиться в единый в контакт-центр по телефону +7 (495) 539 54 54 или 3210 с мобильного.