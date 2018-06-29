РИАМО - 29 июн. Прокуратура подмосковной Лобни приняла меры в связи с нарушениями закона при использовании объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура города Лобни провела проверку законности распоряжения федеральным имуществом на поднадзорной территории. Установлено, что предприятие, в хозяйственном ведении которого находятся федеральные объекты недвижимости, предоставило их в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом, указанные договоры не были зарегистрированы в Росреестре.

«По результатам проверки прокуратура города Лобни возбудила в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей семь административных дел. Рассмотрев материалы, Арбитражный суд Московской области привлек виновных лиц к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Руководителям организаций прокуратура внесла представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений закона.