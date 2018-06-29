РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Котельниках 6 июля пройдет защита проектов губернаторской премии «Наше Подмосковье», свои работы соискатели будут защищать в клубе «Надежда» в микрорайоне Ковровый, сообщается на официальной странице пресс-службы муниципалитета в Instagram.

«В Котельниках 6 июля в 13:30 в клубе «Надежда» пройдет защита проектов ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье». Жители города, претендующие на премию губернатора Московской области, представят экспертной комиссии свои проекты. Каждый из соискателей изложит основную идею проекта, цели и обоснует его социальную значимость», – отмечается в сообщении.

В 2018 году от Котельников на премию подано 67 проектов.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.