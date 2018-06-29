РИАМО - 29 июн. Новое здание общежития Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова на 357 номеров ввели в эксплуатацию на улице Озерной на западе Москвы, общая площадь здания составила 19,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Студенты и аспиранты Первого меда получили новое общежитие. Буквально сегодня выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию», - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Общая площадь здания составляет 19,3 тысячи квадратных метров. Оно включает два блока: в первом – десятиэтажном – обустроят общежитие гостиничного типа, во втором – девятиэтажном – квартиры малосемейного типа. Всего в двух блоках расположены 357 номеров. На открытой стоянке рядом с общежитием будет доступно 62 парковочных места.

Также в общежитии обустроят учебные классы, библиотеку, буфет, спортивный центр, кухни, прачечную, кастелянную. Застройщиком объекта выступил Первый МГМУ имени Сеченова.

Здание построили по адресу: улица Озерная, владение 2А.