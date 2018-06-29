Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи соцсетей снова активно обсуждали ЧМ-2018. В центре внимания оказались российские футболисты, который проиграли сборной Уругвая со счетом 0:3, эмоциональное поведение легендарного футболиста Диего Марадоны, а также трудности перевода Парка Горького и видео новокузнецких чиновников к 400-летию города.

Проигрыш России сборной Уругвая

Футбольный матч Россия – Уругвай разочаровал многих российских болельщиков. Несмотря на то, что наша команда уже вышла в плей-офф, поражение от Уругвая 0:3 не могло не стать поводом для шуток в сети.

Я так понимаю в футболе всё вернулось на свои места#РоссияУругувай — никто (@yournarkotik) 25 июня 2018 г.

Кстати, теперь снизят ставку НДС и пенсионный возраст или это уже после проигрыша в 1/8? #РоссияУругувай #ЧМ2018 — Хлеб Луков (@hleb_lykov) 25 июня 2018 г.

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Мемы с Марадоной

Игры сборной Аргентины на ЧМ-2018 интересно смотреть не только из-за Лео Месси. Легенда футбола Диего Марадона, который присутствует на каждом матче Аргентины, так эмоционально реагирует на победы и поражения команды, что тут же становится поводом для шуток в Твиттере. На последнем матче Аргентины с Нигерией, после которого аргентинцы вышли в плей-офф, он развернул баннер с собственным изображением, потанцевал с фанаткой Нигерии, поспал, показывал неприличные жесты и очень эмоционально реагировал на гол Месси.

Марадона после гола Месси



😧 pic.twitter.com/Kl9sUkc1Nw — Рейтинг Букмекеров (@bookierating) 26 июня 2018 г.

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Park bitter

Еще одним событием для обсуждений в интернете стал некорректный перевод названия московского Парка Горького. В ночь с 23 на 24 июня здесь прошел «Московский выпускной», и парк был закрыт для всех желающих. Чтобы пресечь попытки зайти в парк москвичей и иностранных туристов, сотрудники повесили на ограде объявление на двух языках – английском и русском.

Накануне празднования «Московского выпускного» в Парке Горького нашли табличку, на которой название парка перевели как «Park bitter» https://t.co/U8DXhG4sPP pic.twitter.com/1vrXCamzrx — TJ (@tjournal) 25 июня 2018 г.

Парк Горького, названный в честь писателя Максима Горького, перевели на английский как park bitter, то есть «горький на вкус парк». Пользователи соцсетей принялись шутить над park bitter, который, скорее всего, так перевели через Google Translate.

В Москве Парк Горького перевели как «Park bitter» pic.twitter.com/hlxCIY3rQh — Лентач (@oldLentach) 25 июня 2018 г.

В Москве, оказывается, есть парк с названием Park bitterhttps://t.co/ZDUxvzJLbq — Юрий Тюмин (@tyumin_com) 25 июня 2018 г.

Понаберут безграмотных..

Интеллигенция в курсе, что правильно «Bitter’s park». https://t.co/7SC1ToraEQ — Vlad (@prushkovsky) 25 июня 2018 г.

Как прошел Московский выпускной в Парке Горького в 2018 году >>

Поздравление от чиновников с 400-летием Новокузнецка

В Instagram-аккаунте «Новости Новокузнецка» на этой неделе появилось видеопоздравление заместителя главы города Николая Маслова с 400-летием Новокузнецка. Ролик сделан по мотивам «Звездных войн» под песню «Мама Люба», переделанную в «Курс четыреста взят, давай, давай». В ролике снялся мэр города Сергей Кузнецов, чиновники делают селфи с Чубаккой, но, судя по реакции горожан, переборщили с креативом.

Публикация от ВашГород.Новокузнецк (@vashgorodnk) 26 Июн 2018 в 10:10 PDT

gosudarshnurov Продакшн который мы заслужили ☹️

climb_nick Как теперь это выкинуть из памяти???...

scream_1986.. Монтаж из 90-х ?? Моя бабушка лучше монтирует .

yrs.krd Блевотина 😂

vsevolod_trubetskoy настолько плохо, что хорошо

epentles Ролик смешной, а ситуация страшная.

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