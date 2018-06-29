РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Котельниках назначили временно исполняющего обязанности главного врача городской поликлиники, им стала Ольга Рукавишникова, сообщил на своей официальной странице в Instagram врио главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«Ольга Рукавишникова назначена временно исполняющим обязанности главного врача Котельниковской городской поликлиники», – написал Булгаков.

По его словам, она авторитетный специалист, проработавшая в сфере здравоохранения очень много лет. Чуткий и внимательный человек, почетный гражданин Котельников, депутат совета депутатов.

«Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в развитии отрасли здравоохранения на территории Котельников», – заключил Булгаков.