РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В текущем году в подмосковных Котельниках проведут ремонт в поликлинике микрорайона Ковровый, сообщается в официальном аккаунте пресс-службы муниципалитета в Instagram.

«В Котельниках в этом году (в 2018 году – ред.) запланирован ремонт поликлиники в микрорайоне Ковровый. В планах провести замену внутренних инженерных сетей, ремонт лестничных пролетов, а также всех помещений в здании», – отмечается в сообщении.

В ходе ремонтных работ также планируется создать комфортные условия для маломобильных групп населения.